Yanet García luce su TREMENDA COSA más firme que el acero ¡Poderosa! (VIDEO) 

Yanet García luce su TREMENDA COSA más firme que el acero ¡Poderosa!

Yanet García, quien es actualmente la 'Chica del clima' más reconocida de Latinoamérica, por lucir de sus exquisitos atractivos en la televisión y en sus redes sociales ha impactado nuevamente en un video.

A pesar de que siempre ha estado en comunicación visual con sus más de once millones de seguidores, cada vez impacta más con sus atrevidas publicaciones.

Es por eso que en esta ocasión la sexy Chica del Clima ha revelado que a pesar de todo y de todos, siempre tiene algo para mostrar ante sus seguidores y ahora lo ha hecho con un video en donde muestra una de sus intensas rutinas de gimnasio.

En el video Yanet García aparece de espaldas luciendo ante la cámara su “tremenda cosa” y presumiendo que las tiene más firmes que el acero, pues al parecer se encuentra cargando 80 LBS, con las que no se le mueve absolutamente nada.

La publicación no va solo con un video, sino que también se acompaña de un mensaje reflexivo que dice: “Entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansen y vive lo que ellos sueñan. #sunday#nevergiveup #youcandoit”.

Tal parece que la exquisita presentadora reta a su audiencia a seguir sus sueños y lograrlos con mucha entrega, pero ante eso mucha disciplina, como lo hace ella día con día en el gimnasio, pues hay que recordar que siempre le han cuestionado si su trasero es real o es el resultado de una cirugía estética.

Este video es la mejor respuesta ante ese tipo de cuestionamientos, en donde la regiomontana revela el secreto para mantener la retaguardia más envidiada de México y Latinoamérica.

Entre algunos de los comentarios que se puede leer en su publicación se encuentran: “con todo respeto q rika estas presiosa”, “con razón tienes ese cuerpo tan lindo un día quisiera hacer ejercicio contigo”, “No gracias yo no puedo entrenar me truena mi coxis y no no jajaja es broma saludos y vamos tu puedes no te rindas”, “No me hagas esto������ te quiero mucho”, entre muchos más.

Cabe destacar que el video de la publicación, hasta el momento ha alcanzado a sorprender a más de seis cientos mil usuarios que lo han reproducido y se han llevado lo mejor de la famosa Chica del Clima.

