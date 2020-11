Yanet García llega a los 30 años ¡más HOT que nunca!

Yanet García llega a los 30 más HOT que nunca

Yanet García se encuentra muy contenta pese a la pandemia, y pese a ya no estar al frente de las cámaras, no hay razón para que no celebre haber llegado a los 30 años de edad, siendo esta una fecha tan especial.

Y es que la modelo y ex chica del clima del programa Hoy compartió por todas sus redes su celebración de cumpleaños, en donde su novio Lewis Howes la consintió con globos, pastel y la llenó de regalos para conmemorar su vida.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la conductora compartió un mensaje de agradecimiento por las felicitaciones, y donde también nos enseñó como se la pasó en esta fecha en que celebra 30 años de haber llegado a este mundo.

"TE AMOOO @lewishowes , gracias por esta increíble sorpresa!! Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino. Gracias por todo tu amor. ¡Gracias a todos por sus bonitos mensajes!”, publicó.

Yanet García Cumple 30 más sexy que antes

La famosa luce increíble para tener 30 años, pues se ha sabido conservar muy bien, esto gracias al esfuerzo y ejercicio que realiza diariamente, con el que se ha mantenido en forma, y tonificando su cuerpazo.

De hecho, su retaguardia es una de las más envidiadas en el mundo del espectáculo, pues roba la mirada de sus más de 13 millones de seguidores en su Instagram, quienes la siguen para ver todas sus fotos subidas de tono.

Aunque nos encantaría volver a ver a Yanet García en la televisión, por ahora nos conformamos con verla en sus redes sociales, pero seguramente pronto la veamos triunfar en un ámbito más internacional, pues se mudó este 2020 a Estados Unidos para ampliar sus horizontes.

La Verdad Noticias te recomienda: Yanet García presume el 'CHIQUITO' en Instagram ¡Tremenda!

¿Crees que Yanet García luce hot a su edad?, ¿Crees que la veamos nuevamente en la televisión?, dinos tu opinión en los comentarios.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.