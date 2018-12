Yanet García le rompió el corazón al "chico ideal"

Yanet García, "La Chica del Clima" confesó que por ahora no quiere formar una familia con alguien.

Esta fue la fuerte confesión que le hizo a un joven con el que tenía una cita; luego de recibir un comentario en el que expresaba sus expectativas de la relación.

Yanet García le preguntó a Rodrigo como se veía en 5 años, por lo que él le respondió que ya se veía establecido con una familia, mismo que detonó la determinación rotunda de la presentadora:

"Probablemente no sea yo la persona que él busca, porque ahorita todavía no me gustaría tener hijos, hasta en un futuro"