¿Yanet García le mandó una indirecta a su ex novio Lewis Howes en Instagram?

Yanet García causó furor entre sus seguidores de Instagram al presumir el espectacular cuerpazo que posee a sus 30 años de edad a través de un diminuto bikini rosa. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue el mensaje en inglés que acompañó la fotografía, el cual aseguran se trata de una indirecta para su ex novio Lewis Howes.

“Elige una pareja que sea buena para ti, no buena para tus padres, no buena para tu imagen, no buena para tu cuenta bancaria. Elige a alguien que haga tu vida emocionalmente satisfactoria”, escribió la estrella regiomontana, también conocida en el mundo del espectáculo mexicano como ‘La Chica del Clima’.

Fans de "La Chica del Clima" creen que su último mensaje en Instagram es una indirecta para su ex novio.

La fotografía compartida en su cuenta de Instagram no ha pasado desapercibido para sus seguidores, pues en menos de 24 horas ha logrado superar los 439 mil likes. En la sección de comentarios es posible leer varios piropos que con mucho cariño le han dedicado, pero también hay mensajes que aseguran que esta frase va con dedicatoria a su ex novio.

¿Qué pasó entre Lewis Howes y Martha Higareda?

Los rumores de un romance entre ambos surgieron gracias a esta fotografía.

La revista TVNotas dio a conocer hace unos días que Lewis y Yanet habían terminado tras más de dos años de relación. Entre los motivos que provocaron su separación se encuentra el hecho de que abriera un perfil en Onlyfans y el supuesto amorío entre el ex jugador de fútbol americano y la actriz Martha Higareda.

Más adelante, la actriz de cine tuvo un encuentro con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue ahí donde se enteró de dichos rumores y no dudó en desmentirlos. La sorpresa fue que admitió que sí está conociendo a Lewis pero que hasta el momento no hay una relación sentimental entre ambos.

¿Quién es Yanet García, la chica del clima?

La regiomontana saltó a la fama al ser la responsable de dar el clima en el programa Gente Regia.

Yanet García es una destacada presentadora de televisión originaria de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la regiomontana debutó en el mundo del espectáculo siendo la responsable de la sección del clima en el programa Gente Regia, razón por la cual le dicen "La Chica del Clima".

Fotografías: Redes Sociales