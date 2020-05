Yanet García le hace competencia a Yuya con tips de belleza ¡VIDEO!

Tenemos que reconocer que Yanet García se ha colocado como una de las más poderosas influencers fitness en Instagram, donde podemos ver que la ex chica del clima tiene más de 13.3 millones de seguidores, quienes se vieron sorprendidos con su nueva faceta.

Mediante un video en esta plataforma, Yanet García compartió algunos tips de belleza para mantener un cabello impecable, un contenido que se aleja por completo de su terreno fitness, razón por la cual se piensa que podría estar iniciando una competencia con Yuya.

Recordemos que Yuya alcanzó una gran popularidad en redes sociales justamente por ofrecer algunos de sus mejores tips de belleza, una tarea que la ha llevado a convertirse en una de las más exitosas influencers.

Yanet García comparte tips de belleza

No podemos negar que este video de Yanet García se asemeja a los contenidos elaborados por Yuya, pues la ex chica del clima mostró todo el proceso para realizar una mascarilla natural para revitalizar el cabello, una receta que incluye aceite de oliva y huevo.

Asimismo la ex conductora de Televisa mostró cómo debe aplicarse esta mascarilla y los resultados que se pueden obtener. Un video que hasta el momento lleva más de 158,000 mil reproducciones y 24,000 mil likes.

¿Competencia para Yuya?

Cabe mencionar que este video de Yanet García causó un gran asombro pues se aleja por mucho al tipo de contenidos que comparte normalmente en sus redes sociales, lo cuales en su mayoría son tips y rutinas de ejercicios para mantenerse en forma.

Te puede interesar Yanet García: las mejores fotos de sus pies ¡Divina!

Aunque no sabemos si la ex chica del clima se integrará al mundo de la belleza, si estamos seguros que no será nada fácil derrotar a Yuya, quien incluso ya tiene su propia línea de productos de belleza.