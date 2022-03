Yanet García insinuó que su ex, Lewis Howes sí la engañó con Martha Higareda

La ex Chica del Clima por primera vez ha hablado de Lewis, después de casi un año de su ruptura/Foto: Instagram

La influencer y conductora Yanet García ha estado soltera desde hace varios meses desde que en junio de 2021 confirmó que terminó su noviazgo con el ex futbolista y escritor Lewis Howes. Sin embargo, la ex “Chica del Clima” por primera vez ha insinuado que su ex sí la engañó, y fue con la actriz mexicana Martha Higareda.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, los rumores de que Yanet García había vivido una infidelidad surgieron al poco tiempo de que confirmó su ruptura. Pero ahora, la ex conductora de Hoy podría estar confirmando que sí le pusieron el cuerno. Esto, después de que contestó algunas preguntas que sus seguidores en Instagram le enviaron.

Fue una persona quien le contó que recientemente terminó su noviazgo y que su ex pareja ya tenía una nueva relación. Yanet expresó que entendía a la perfección la situación porque algo parecido le había sucedido: “Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha (Higareda)", escribió.

Yanet García aún no está lista para un nuevo romance

Yanet posiblemente ha confirmado que le pusieron "el cuerno"/Foto: Milenio

La famosa no dio más detalles, pero sin duda confirma los rumores que Lewis Howes le fue infiel con Martha Higareda. Sin embargo, García de 31 años de edad le dio un consejo a la persona que le envió la pregunta.

“Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien solo para llenar un vacío; es super importante sanar antes de empezar una nueva relación, rodéate de tu familia y de personas que ames, aprovecha el tiempo para hacer eso que siempre habías querido, yo me mudé a Nueva York, un sueño que tenía desde pequeña”, expresó la influencer.

Así que al parecer, Yanet García aún no está lista para iniciar un nuevo romance después de que Lewis Howes de 36 años de edad le rompió el corazón. Recordemos que los famosos comenzaron a salir en el 2019 e incluso ella se mudó a Los Ángeles para vivir con él. Pero después de poco más de un año juntos, se separaron de forma repentina.

Martha Higareda asegura que Lewis Howes no le fue infiel a Yanet García

Martha ha defendido su relación con Lewis, la cual comenzó muy pocos días después de que terminó con Yanet/Foto: En Cancha

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Martha Higareda de 38 años de edad aseguró que Lewis nunca le fue infiel a Yanet, y que fue ella misma quien se contactó con el escritor cuando supuestamente él ya estaba soltero.

“Vi que ya no estaba con nadie y entonces le contesté, porque, bueno yo soy así... Yo estaba en Tulum y él en Playa del Carmen, entonces me mandó un mensaje por Instagram para invitarme a bailar salsa y yo en ese momento estaba en clases de eso”, confesó la actriz.

Yanet expresó en sus redes sociales que Howes no sólo la engañó a ella, sino también a otra de sus ex parejas/Foto: Instagram

Además, Yanet García compartió una historia en Instagram donde aparece Martha Higareda defendiendo a Lewis Howes, y la conductora asegura que no sólo a ella la engañaron, sino que el ex futbolista también le fue infiel a otra de sus ex novias, la doctora e influencer, Jen Fraboni.

