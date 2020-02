Yanet García impacta a sus fans con vestido TRANSPARENTE en Puerto Rico

Yanet García se llevó la envidia de sus millones de seguidores de Instagram, pues no solo presumió su estancia en un lujoso destino de Puerto Rico, sino que también se la pasó de lo más consentida a lado de su pareja Lewis Howes, siendo un merecido viaje de placer que la famosa chica fitness había estado esperando.

La ex chica del clima de Televisa no tiene tiempo para preocuparse por su cabello, pues no le importó ir un tanto desaliñada para dar un romántico paseo en bicicleta con su novio, al igual que solo llevar un bikini negro con salida de baño transparente, lo que publicó en su Instagram y enamoró a sus más de 12.8 millones de fanáticos.

Yanet García presume su paseo luciendo vestido transparente

"Que bello es Puerto Rico. Te amo Lewis Howes"

Como se puede apreciar en la publicación, la chica fitness ya recibió gran cantidad de mensajes subidos de tono por parte de sus admiradores, al igual que varios ex compañeros de Televisa se hicieron presentes deseándole solo felicidad a Yanet García y la famosa Andrea Legarreta dejó unos cuantos emojis de corazón para la feliz pareja.

Aunque la mayor parte de los comentarios eran cumplidos para Yanet García, muchos no pudieron evitar reaccionar ante el peculiar look de la famosa, ya que en contraste con Lewis Howes, quien lució un outfit de short y camisa, su pareja solo llevó un bikini, salida de baño que dejó ver toda su figura y unos tenis deportivos.

Por otra parte, Yanet García se mantiene activa en sus redes sociales, donde ha dejado ver de cerca muchos de sus momentos íntimos en Puerto Rico, vacaciones de ensueño que parecen haber llegado en el mejor momento, siendo febrero el mes del amor y la amistad.

