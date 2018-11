Yanet García impacta a las redes con una fotografía de su pasado (FOTO)

La famosa modelo y presentadora Yanet García, mejor conocida como “La chica del clima” se encuentra en boca de todos todo el tiempo, pues gracias a su envidiable figura, se ha vuelto una de las personalidades más famosas en Instagram, donde todas sus fotografías consiguen miles de likes de usuarios halagando su definido cuerpo.

Recientemente sorprendió a todos sus fans con su sexy disfraz de Halloween donde más que sustos, le sacó suspiros a todos los usuarios. Ahora nuevamente vuelve a esta en el foco de atención por su nueva fotografía.

La chica del clima compartió una fotografía en su cuenta de Instagram a través de las “Instagram stories” donde se le puede ver en sus primeros años de vida, pues la imagen es de su graduación del kínder en el año 1997.

Los usuarios no tardaron en comentarle su opinión acerca de la tierna foto, y la famosa conductora de Hoy, probó que desde muy pequeña tiene una pasión por el baile y hablar en público.

Uno de los comentarios de Yanet García ante la reacción de sus seguidores fue:

“Vean, desde que estaba chiquita me gustaban los micrófonos, las cámaras, hablar en público. Vean cómo se me quedan viendo todas las niñas: me encantaba bailar, era súper disciplinada desde que estaba chiquita”