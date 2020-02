Yanet García habla sobre el abuso sexual que sufrió su novio en su niñez

Yanet García y Lewis Howes conforman una de las parejas sentimentales más sólidas del medio del espectáculo pues en constantes ocasiones es posible observar cómo estos dos famosos se demuestran el gran amor que se tienen a través de romanticos mensajes que intercambian en las redes sociales.

Hace algunos días Lewis Howes celebró el estreno del documental “Chasing Greatness” en el Pacific Theatres de Los Ángeles, California y su novia Yanet García estuvo presente para apoyar a su pareja y aprovechó la ocasión para platicar unos instantes con los medios de comunicación.

Yanet García confesó durante una plática que tuvo con la periodista Nelssie Carrillo que su novio Lewis Howes fue abusado sexualmente a una corta edad y que dicha situación le afectó por varios años pero pudo superarlo cuando abrió su corazón y les contó a sus familiares.

Yanet García habla sobre el abuso sexual que sufrió su novio en su niñez. Foto: Youtube

Yanet García asegura sentirse orgullosa de su pareja sentimental Lewis Howes

Lewis Howes, reconocido escritor estadounidense, ha querido ayudar a más personas que desafortunadamente han tenido que pasar por la misma situación que él y por esa razón ha querido usar su fortaleza para inspirar a los demás a que tomen valentía y superen sus adversidades.

Yanet García habla sobre el abuso sexual que sufrió su novio en su niñez. Foto: Instagram

"No es que no le afecte, porque es algo que estuvo en su pasado y que obviamente es muy fuerte, pero que lo ha superado y que ahora ha usado ese dolor como una fortaleza para inspirar a las personas y para ayudar a las personas que tuvieron o han pasado algo similar a lo de él. Ahorita es una persona sumamente feliz y me enorgullece muchísimo”, declaró Yanet García.

Te puede interesar: Yanet García visita al médico de Kim Kardashian ¿Se operará?

Yanet García aseguró ante la prensa que ella y su novio se demuestran de manera constante un apoyo incondicional pues ambos se respetan y comparten la vida pues cada quien tiene sus sueños pero no dudan en convivir juntos siendo muy felices y de eso no nos queda duda.

Fotos: Instagram @iamyanetgarcia

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana