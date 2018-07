Yanet García habla de su ruptura por primera vez, en el programa Hoy

La chica del clima habló por primera vez de lo que piensa de ahora su ex novio el gammer Douglas Martin, a demás lo hizo a nivel nacional pues se encontraba en el programa Hoy, esta fue la primera opinión que Yanet García dio después de su ruptura.

Y aunque el que tomó la decisión fue el mismo Douglas Martin, Yanet García expresó su sentir luego de una pequeña nota dada en el programa hoy que mencionaba la ruptura que hubo entre ellos.

"Me siento tranquila obviamente era algo que no me esperaba, soy ser humano “Hubo dolor, todavía estoy ahí con días difíciles, pero estoy tranquila porque fue una relación muy bonita, vivimos experiencias maravillosas, crecimos juntos, aprendimos tantas cosas que yo creo que lo más importante en esta vida es ser tú mism