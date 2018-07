Yanet García habla de como conoció a su galán y de su relación a distancia

Yanet García habla de como conocido a su galán y de su relación a distancia

Yanet, viviste casi dos años en Nueva York con tu novio Douglas Martin (famoso en las redes como Censor); ¿piensan casarse o creen en la unión libre? “Honestamente, sí sueño con casarme de blanco en la iglesia”.

“DOUGLAS ME MANDÓ UN MENSAJE POR TWITTER INVITÁNDOME A NUEVA YORK PARA CONOCERME, Y LE CONTESTÉ: ‘SI ME QUIERES CONOCER, VEN A MONTERREY’... ¡Y VINO!”

@faze_censor ❤���� A post shared by Yanet Garcia ���� (@iamyanetgarcia) on Apr 27, 2018 at 8:22am PDT

¿Es cierto que se conocieron por internet?

“Me mandó un mensaje por Twitter invitándome a Nueva York para conocerme, y le contesté: ‘si me quieres conocer, ven a Santiago’ (en Monterrey)... ¡y vino! Eso fue lo que me conquistó de él, pues vi que era capaz de luchar por mí”.

¿Te fuiste con él a EU?

“Durante un año me visitó y luego me invitó a Nueva York; al principio a mi mamá no le gustó la idea, mi familia es conservadora; pero ahora dice que le gustaría que me quedara con él”. -¿Es más chico que tú? “Sí; él tiene 23 y yo 27”.

“MIS PAPÁS NO TERMINARON BIEN; MI PAPÁ SE ALEJÓ Y YA NO TUVIMOS CONTACTO, NO ME HA BUSCADO, PERO YO NO TENGO RESENTIMIENTOS”

¿Le has pedido que te dé el anillo de compromiso?

2 years since I met el amor de mi vida ❤️ pic.twitter.com/3UwuobLDDs — Doug Censor Martin (@Censor) 21 de junio de 2017

“No, porque no me gusta presionar; si le nace, que lo haga. Cuando me vine a México hablamos sobre qué pasaría con la relación, sabe que me gustaría casarme con él y estamos en el mismo canal, nos encantaría casarnos en dos o tres años”.

¿Le eres fiel a pesar de vivir sola en México y que tus 6 millones de seguidores te piden matrimonio?

“Estamos muy felices pese a que es una relación a distancia. Soy fiel, respeto mi compromiso con él, ya que no me gusta hacer lo que no quiero que me hagan”.

¿Tus papás están casados?

Relaxing with the Mexican familia ���� pic.twitter.com/ZoG5tcbe5C — Doug Censor Martin (@Censor) 17 de agosto de 2017

“Viven en Monterrey, pero separados; ellos no terminaron bien; mi papá se alejó y ya no tuvimos contacto con él, no me ha buscado, pero yo no tengo resentimientos con nadie”.

¿Tú eres el principal apoyo de tu mamá?

Sí, a mi madre la apoyo en todo lo que puedo. Cuando fui portada de H para hombres, lo primero que hice con el dinero que me pagaron fue comprarle un terreno súper grande y bonito; se lo di y le dije: ‘esto es tuyo’, y ahí me voy a construir una casa”.

¿Te quedarías a vivir en México?

Celebrating our last night together �� pic.twitter.com/mDVeCqVopt — Doug Censor Martin (@Censor) 23 de octubre de 2017

“Lo más probable es que voy a vivir en Nueva York, pero si me llego a divorciar, quiero algo mío y para mi mamá, mis tres hermanas y mi sobrina Alesandra, somos muy unidas”.

¿Te pusieron casa?

“Sí, me vine por una muy buena oferta y no sufro por estar sola, soy muy tranquila, me encanta estar conmigo misma. No es la primera vez que vivo sola; me fui a España a grabar la película Bellezonismo y de ahí me fui a París y a Roma a turistear. Soy muy independiente”.

¿Cuántas sentadillas hacesal día para tener esas pompis espectaculares?

“Normalmente entreno una hora y media diario, y así desarrollé masa muscular. Además cuido la alimentación, que es el 70 por ciento del resultado; de lunes a viernes tengo mi dieta, y sábado y domingo como lo que yo quiera y hago pesas”.

“ME GUSTARÍA TENER A MIS HIJOS HASTA EL MATRIMONIO; ME ENCANTARÍAN 2O3,PEROSI DIOS NO ME MANDA NINGUNO, TAMBIÉN SERÍA FELIZ”

¿Con ese cuerpo... piensas en embarazarte?

My girl made cover of Maxim �� pic.twitter.com/lxMcmnSy0g — Doug Censor Martin (@Censor) 28 de junio de 2018

“Me gustaría tener a mis hijos hasta el matrimonio. Me encantaría un kinder, tal vez dos o tres, pero si Dios no me manda ninguno, también sería feliz”, así concluyó la guapísima Chica del Clima.