Yanet García enseña su retaguardia mojada, y roba miradas en Instagram

Aunque ya no está en el Programa Hoy, Yanet García sigue volviendo locos a la audiencia. Además Yanet García se ha empeñado en demostrar en Instagram que no es perfecta, y que también tiene defectos, por lo que no deja de publicar mensajes de aceptación y de amor propio.

Yanet García ha mostrado en su cuenta de Instagram que, a pesar de tanto ejercicio y tanta dieta, las estrías le pueden salir a cualquiera, y ella no es la excepción, por lo que mostró una foto en la que su retaguardia aparece llena de estrias.

Eso sí, Yanet García también aprovechó para lucir su sensualidad, pues aparece en un bikini que robó suspiros en instagram.

Yanet García aprovechó el puente de carnaval para ir a darse un chapuzón a la playa, y no dejó de deleitar a sus fanáticos al mostrarse en un diminuto bikini que dejó ver sus glúteos, causando que sus seguidores le comentaran lo guapa que está, y se manifestaran en la publicación con miles de “Me gusta”.

La conductora y actriz regiomontana ha abandonado mexico para ir por una carrera más exitosa en los Estados Unidos, a lado de su novio Lewis Howes y su perrita “Mamacita”, quienes son la familia feliz, o al menos eso hemos podido ver en su Instagram.

Yanet García cuenta con más de 12.6 millones de seguidores en instagram, quienes siempre están al pendiente de sus publicaciones, pues no pasa dia que Yanet García no decida mostrarnos una foto subida de tono.

Eso sí, aunque muchos la han tachado de ser una “Falsa” y de haberse operado su retaguardia, Yanet García ha ido comprobando que sus pompas son reales, y son fruto de la buena alimentación, y sus rutinas de ejercicio que realiza día a día.

