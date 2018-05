Yanet García festeja con candente foto sus seis millones de seguidores en Instagram

Yanet García, la “Chica del Clima más sexy”, compartió una atrevida foto a través de su cuenta de Instagram con motivo de festejar sus 6 millones de seguidores en Instagram, subiendo la temperatura de todos sus seguidores.

En dicha publicación Yanet García“ la chica del clima” del programa Hoy, agradece a sus seguidores por unirse a su cuenta en la que señala que ha rebasado los 6 millones de followers.

“Llegamos a 6 MILLONES! Muchas gracias. Thank you so much guys!!!!! ”, escribió Yanet García junto a la sexy foto.