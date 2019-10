Yanet García: famosa actriz de Televisa protagoniza pelea con ‘La Chica del Clima’

Actualmente, Yanet García es considerada como unas de las personalidades públicas más influyentes de las redes sociales, ya que los cibernautas siempre están al pendiente del material que comparte diariamente en su cuenta de Instagram.

Desde hace años, ‘La Chica del Clima’ se ha hecho sumamente popular en redes sociales por las sensuales fotografías y videos donde aparece realizando estratégicas poses donde lo primero que se logra captar son sus llamativos atributos físicos.

Sin embargo, desde hace un par de meses, Yanet García prácticamente se las está dando de ‘influencer motivacional fitness’, aprovechando la admiración que los fans tienen por su escultural cuerpo, para enfocarlos en tener un estilo de vida saludable, haciéndolos ver que cualquier persona convencida por realizar una transformación en su cuerpo puede lograrlo.

Es por eso que en su cuenta personal de Instagram, la popular ‘Chica del Clima’ compartió un video que grabó mientras estaba en España, durante la presentación de ‘Bellezonismo’, la película que protagoniza.

La grabación fue subida a IGTV y dura alrededor de 6 minutos, donde Yanet García invita a sus seguidores a no darse por vencidos nunca, escribiendo al pie de su video:

“Tus sueños se pueden hacer realidad si te atreves y dejas tus miedos a un lado”.

Sin embargo, un comentario no pudo pasar desapercibido, ya que se trataba de la opinión de una famosa actriz de Televisa quien se mostró en desacuerdo con las palabras que compartió la conductora del programa HOY.

Se trata de Luz Elena González, quien con su comentario, desató al instante furia entre los seguidores de Yanet García:

“Qué padre que tú puedas pero creo que eso no significa que todos puedan, creo que eres motivación y muchos a través de ella luchen por sus sueños pero algunos lo logran otros no y eso no significa que no puedan ser felices o exitosos pero bueno un poco de filosofía y un punto de vista muy personal hermosa Janeth”, comentó Luz Elena.

Además de escribir mal el nombre de Yanet al sustituirlo por “Janeth”, lo que para muchos representó una clase de burla hacia la ‘Chica del Clima’, los usuarios de la plataforma se le fueron con todo a la actriz, al señalarla de que ella no ha hecho nada para motivar o mostrar aprecio a sus fans.

“Luz Elena, ¿y tú qué has hecho por tratar de motivar a los demás?”.

