Yanet García estaría suplicando a Televisa volver al programa Hoy ¿Fracasó?

Como es bien sabido, desde el 31 de diciembre del 2019, Yanet García dijo adiós al Programa Hoy, pues al parecer se sentía estancada en dicho programa, y buscaba crecer su carrera, tanto como actriz y conductora, sin embargo, las cosas no le han salido nada bien.

Desde que se fue a Estados Unidos no hemos visto a la ex chica del clima en ningún proyecto exitoso, y por el contrario, únicamente se ha dedicado a subir imágenes con poca ropa a su cuenta de Instagram, y presumir lo bien que le va en su relación con Lewis Howes, sin embargo, no ha tenido éxito en la conducción o actuación.

Según el portal Chacaleo, la chica fitness estaría pensando en volver a Televisa, al menos al programa Hoy, aunque su objetivo principal es ser actriz, pero estaría suplicando por regresar a su puesto en el matutino, ya que por como va avanzando la pandemia no ve claro lo que le depara el futuro.

¿Yanet García regresará a México?

Aunque aún nada está confirmado por la conductora regiomontana, presuntamente al salir del matutino Televisa le habría ofrecido un espacio en Univisión, sin embargo no tuvo éxito, pues después de salir en un par de ocasiones, ya no se le vio más.

Tal parece que el objetivo de la ex chica del clima es seguir los pasos de famosas como Eiza González, tener la oportunidad de hacer algún melodrama, y posteriormente buscar suerte en Hollywood.

Es notorio que Yanet García no ha tenido tanto éxito, pues en 2019 tuvo un punto cúspide, y alcanzó récords de seguidores en Instagram con más de 12 millones de seguidores, sin embargo, en 8 meses no ha logrado más que un millón de followers más, y apenas rebasa los 13 millones. ¿Te gustaría ver nuevamente a esta chica en Hoy?