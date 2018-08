Yanet García es manoseada en el Programa Hoy por uno de sus compañeros

La guapa Yanet García fue manoseada durante el Programa Hoy, esto lo notó poca audiencia y lo peor del caso es que, quien hizo el acto fue uno de sus propios compañeros quién se propasó con ella en dicha transmisión en vivo.

Esto ocurrió justo cuando comenzaron a jugar una de las divertidas dinámicas en la que los conductores del Programa Hoy participan, pues mientras Raúl Araiza hace preguntas, los conductores deben responder en el menor tiempo posible para poder retirarse del lugar, ya que entre más tarden un globo lleno de confeti estalla sobre ellos.

En el minuto 1:05 Yanet García fue cuestionada por Raúl Araiza quién le preguntó ¿de cuántos gramos era la libra de oro? a lo que ella apresurada por no recibir confeti, dijo 460. Pero en ese momento Mauricio Mancera comenzó a abrazarla a tal grado de 'manosearla' pues no la soltó en ningún momento y ella expresaba estar desesperada, pero no se sabe si por las caricias y abrazos de Mau Mancera o por la presión del estallido del globo.