Yanet García envía contundente mensaje a sus ex amores (FOTO)

La sensual presentadora Yanet García a través de su cuenta social de Instagram sorprendió a todos sus fieles seguidores al escribir un contundente mensaje, dejando en evidencia lo que está pasando en su vida en estos meses.

La modelo Yanet García es una de las mujeres más hermosos del medio de la farándula, en redes sociales ha logrado conquistar a todos los caballeros por su hermosa figura y las atrevidas fotografías que comparte en Instagram.

Yanet García, quien forma parte del programa matutino 'Hoy', hace unos días a través de una foto, mostro que ya logro conseguir en Instagram 8 millones de seguidores.

En su más reciente publicación Yanet García reveló en un texto, lo que piensa de las personas que la han decepcionado en su vida.

“Las personas son como los camiones de basura... Bueno, se rodean de basura, llenos de decepciones, frustración... llenos de ira y cuando su basura se acumula necesitan un lugar para arrojarla y a veces te la arrojan a ti, pero sabes que, no te lo tomes personal, tu solo sacude, sonríe, deséales el bien y sigue adelante. No dejes que esa basura se esparza en el trabajo, en casa o en las calles. Ama a aquellos que te tratan bien y rezas por los que no. La vida es 10% de lo qué haces y el 90% es como lo tomes”. Escribió Yanet García.