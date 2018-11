Yanet García envía contundente mensaje a las personas que la critican (FOTO)

La sexy conductora del clima Yanet García, enloqueció a todos los internautas por las diversas fotografías que comparte en su cuenta oficial de Instagram.

La famosa Yanet García con su inigualable belleza ha acaparado todas las miradas de todos sus fieles seguidores en redes sociales.

La presentadora del matutino ‘Hoy’ a través de Instagram mostró una publicación enviando un contundente mensaje a todas las personas que la critican.

“No permitas que el ruido exterior te desenfoque de tus metas. Si intentas agradar a todo el mundo nunca lograrás nada y solo perderás el tiempo; te sentirás manipulado e infeliz. Debes darte cuenta de que no puedes tener a todo el mundo contento, que no puedes ganarte la aprobación de todos; incluso si hicieras lo que ellos quieren, aun así puede que no tuvieras su aprobación”. Mencionó Yanet García.