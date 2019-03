Yanet García enseñó todo el trasero en ardiente uniforme de colegiala (VIDEO)

Yanet García no deja de sorprender a sus fans con las ardientes fotografías de su trasero que comparte en redes sociales, las cuales ya han traspasado las fronteras de lugares e idiomas, pues incluso hombres que no son mexicanos se han pronunciado como fieles fans de la sexy conductora, pues incluso ella misma compartió un video donde se demostraba su popularidad, pues un par de extranjeros verían noticias del clima, aunque no le entendiera, pues ver a la conductora en tv bastaba.

Ahora, una vez más y para no romper la tradición, Yanet Garcia le paró... el corazón a todos con su faceta sexy y “Rebelde”.

¿Qué hizo Yanet García?

La sexy presentadora del clima acostumbra a usar todo tipo de atuendos para sus presentaciones en el programa hoy, los cuales han ido desde disfraces de catrina hasta sus clásicos vestidos pegados al cuerpo los cuales delinean su torneada figura.

Y este caso no fue la excepción, ya que Yanet García enloqueció a todos sus seguidores con su disfraz de sexy colegiala.

Te puede interesar: Yanet García sufre terrible descuido y deja ver TODO debajo de su vestido (FOTO)

“Si soy REBELDE”.

“La chica del clima” recordó viejos tiempos en las telenovelas y decidió disfrazarse con un diminuto uniforme escolar a manera de homenaje por la serie “Rebelde” la cual sigue siendo tema de conversación debido al gran impacto que causó.

Como era de esperarse, el atuendo le quedó demasiado pequeño a la conductora por lo que tuvo que acomodarse la falda y fue durante esta acción que decidió dar una de sus clásicas “vueltecitas” pero esta vez los fans no podían creer lo que veían, pues dejó al descubierto toda la parte inferior de su cuerpo, por lo que tanto los televidentes como los asistentes al show babearon a mas no poder con la sexy silueta de Yanet García.