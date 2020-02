Yanet García enseña sus pompas en traje de baño ¡Llena de pelos!

Yanet Garcia ya no forma parte del elenco del programa hoy, pero la ex conductora mostró que no es necesario aparecer en la pantalla chica para hacer una de las influencers más importantes que tiene México, Y es que la originaria de Monterrey nuevo León se fue hace unos meses a vivir a Estados Unidos en compañía de su novio Lewis Howes.

En ese sentido Yanet García, la ex conductora del programa Hoy ha aprovechado estos meses para seguir creciendo su comunidad de seguidores en instagram que supera los 12 millones, quienes siempre están al pendiente de sus candentes fotografías, es por eso que a lo largo de estos días hemos podido ver fotos muy atrevidas de la ex chica del clima.

Ejemplo de esto es una fotografía que subió este sábado 15 de febrero, en donde pudimos ver a la actriz y conductora, reforzando sus carnes en la playa de Los Ángeles, en donde la pudimos ver portar un traje de baño diminuto color rosado.

Yanet García muestra sus pompis peluditas

Sin embargo esta vez sus fanáticos no se pudieron deleitar con su retaguardia Pues un detalle lleno de pelos cubría la zona, se trata de la perrita de Yanet García "mamacita" quién estaba acostada justamente en parte de la retaguardia y parte del muslo de Yanet García, por lo que lo único que pudimos ver fueron los pelos de la perrita pomeranian.

La fotografía Yanet García alcanzó miles de likes por parte de sus seguidores, así como comentarios recordando lo sexy que se ve posando en la playa.

Sin duda se extraña mucho a Yanet García en la televisión mexicana, pero se fue a Estados Unidos buscando una vida con más éxitos, de los que seguramente nos estaremos entrando muy pronto.

