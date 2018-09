Yanet García enseña su voluptuoso cuerpo en un vestido transparente

Sin duda alguna la chica del clima sabe como complacer a sus seguidores luego de su ruptura con Douglas Martin, ya que antes de su separación no enseñaba tanta carne en sus fotografías; pero ahora prácticamente perdió el pudor y la moral al posar casi semi desnuda en Instagram.

Sin pena alguna Yanet García posó de manera sexy en una fotografía que compartió en Instagram, en ella lleva una lencería en color negro y por encima la cubre una bata totalmente transparente.

Enseñando toda la retaguardia semi desnuda, Yanet García alcanzó los 646 mil de likes; asimismo también generó polémica un video que se encuentra junto a la fotografía, en el que la chica del clima lleva el mismo atuendo.

Los comentarios desbordaron la publicación, sin embargo así como lo hubo buenos también los hay malos:

"Woooooow no puedo decir otra cosa más que gracias, muy elegante la Foto", "Cual es la necesidad de estar enseñando el c*** todos los dias, no tienes algún talento?", "Está muy elegante y hermosa mi amor. Todo un encanto de mujer", "Estas tan urgida que tu única opción es operarte cada vez más no entiendo como mujeres como tu suban ese tipo de cosas"...