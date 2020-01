Yanet García enseña su belleza con un atuendo deportivo muy coqueto

Yanet García sigue acaparando las miradas de los internautas con su hermosa figura, pues ahora que dejó la televisión para dedicarse en otros proyectos, ha logrado convertirse en una mujer admirable.

Recordamos que la regiomontana Yanet García, logró popularidad por su físico, pues durante sus comienzos en la televisión se convirtió en una de las presentadoras más hermosas de la televisión mexicana. Posteriormente su participación en el programa "Hoy" la convirtió en la famosa "Chica del clima".

Ahora que se ha instalado en Los Ángeles para cumplir con sus sueños al convertirse en una entrenadora fitness, tanto hombres como mujeres se han sentido inspirados en la perseverancia que ha tenido Yanet García, pues recordamos que hace algunos años lucía más delgada.

En una reciente publicación que compartió la chica fitness Yanet García en su cuenta personal de Instagram, quiso agradecer todo el apoyo que le han brindado sus millones de seguidores y por ello compartió un video para expresar que se ha sentido muy feliz por ser una inspiración en la vida de muchas personas que desean un cambio para mejorar su salud.

"Mi físico me ha ayudado muchísimo, pero nadie me ha regalo el físico que tengo. He trabajado muy muy fuerte durante años para hacer crecer mis glúteos".