Yanet García enseña sin pena las estrías de su retaguardia

Yanet García es una de las famosas mexicanas más sensuales, principalmente debido a su retaguardia de gran tamaño, pues la voluptuosa mujer se ha encargado de ser una referencia en cuanto a belleza física se refiere.

Sin embargo, no todo en la vida de la ex conductora de Hoy es perfecto, pues la belleza va más allá de solo lo que se aprecia en televisión, por lo que este 19 de julio no tuvo pena de enseñar sus imperfecciones, por lo que mostró una atrevida pose en Instagram, pero que dejaba ver sus estrías.

La famosa aparece de rodillas con una tanga negra mostrando su gran retaguardia, y en el glúteo derecho se ven varias estrías, lo que hizo que la famosa publicara un mensaje de amor propio. y como hay que aceptarse tal cual son.

“You're Beautiful Just the way you are, tu eres hermosa tal como eres”, publicó.

Mira la foto de Yanet García

Por supuesto, la llamada chica del clima comenzó a recibir cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes no pudieron negar que las imperfecciones son mínimas comparadas con la radiante belleza de la conductora.

“Muy hermosa yanet, que tal la vista”, “Hermosa como siempre”, “Si estás bien preciosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Aunque ya no se encuentra trabajando en el Programa Hoy, Yanet García recuerda con mucho entusiasmo esas épocas, y cada que puede hace referencia al programa en su cuenta de Instagram.

Con más de 13 millones de seguidores se mantiene como una de las conductoras más seguidas en dicha red social, donde además suele presumir su relación goals con el influencer Lewis Howes, con quien parece tener un romance muy sólido, tan es así que ambos viven juntos, acompañados de la perrita de la conductora, llamada mamacita, siendo una familia feliz muy envidiada.