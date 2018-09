Yanet García enloqueció a sus fans con atrevida fotografía mostrando su figura

La sensual Yanet García mejor conocida como ‘La chica del clima’ enloqueció a todos sus seguidores en redes sociales al presumir su tonificada figura, derrochando sensualidad.

La presentadora ha logrado conquistar los corazones de los televidentes quienes admiran la belleza de Yanet al cautivar a todos durante el programa matutino ‘Hoy’ con su sensual baile para presentar el clima.

La belleza de Yanet García, ha logrado que tenga más seguidores en Instagram, recientemente compartió una atrevida foto luciendo su figura, en la instantánea la presentadora luce un sensual traje de baño, donde deja ver su hermoso cuerpo.

La imagen lleva más de 506 mil likes y miles de comentarios, algunos de ellos son:

‘Me encantaría verte como una mujer emponderada, y no como la chica del tiempo de Televisa. La que siempre sale encuerada en fotos’. ‘Escultural figura de la chica más linda de la tv’. ‘Yanet, me haces suspirar cada día con tu belleza. Me gustaría conocerte’.