Yanet García eleva la temperatura con fotografía al 'natural'

Como es de costumbre, Yanet García mejor conocida como la Chica del Clima en la sección Aclimátate del Programa Hoy cautivo con su sensualidad y su rostro perfecto sin una sola gota de maquillaje.

La polémica presentadora de televisión, compartió una fotografía en la que posa naturalmente sin una sola gota de maquillaje levantando pasiones y elevando la temperatura con sus seguidores.

Dicha fotografía supera los 197 mil de "me gusta" y en ella expuso un consejo que indirectamente le llegó a las personas que la critican o juzgan, por lo que recomendó que siempre se tenga en cuenta el amor propio y la oración.

Las personas son como los camiones de basura... Bueno, se rodean de basura, llenos de decepciones, frustración... llenos de ira y cuando su basura se acumula necesitan un lugar para arrojarla y a veces te la arrojan a ti, pero sabes que, no te lo tomes personal, tu solo sacude, sonríe, deséales el bien y sigue adelante. No dejes que esa basura se esparza en el trabajo, en casa o en las calles. Ama a aquellos que te tratan bien y rezas por los que no. La vida es 10% de lo qué haces y el 90% es como lo tomes