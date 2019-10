Yanet García: el peor RECHAZO que ha tenido en su vida ¡EN SHOCK! (FOTOS)

La famosa Yanet García, quien es actualmente la Chica del Clima de Televisa, que todos los días deslumbra brindando el estado del tiempo con su escultural presencia en el Programa Hoy, mantiene oculta públicamente una faceta de su vida.

A pesar de ser una de las más bellas chicas del clima que ha tenido la televisión mexicana, se ha revelado que sus comienzos fueron de lo más distinto de lo que es ahora.

Yanet García que se convirtió en una celebridad de Internet donde tuvo 400 mil seguidores en Instagram número que aumentó a 11.8 millones para 2019, es la famosa presentadora de la televisión mexicana que nació el 14 de noviembre de 1990 en Monterrey, México, con el nombre real de Yanet Cristal García San Miguel.

En su pasado nadie se imaginaría que la sensual Yanet García llegara a medir 1.67 de altura y pesara 53 Kg. Con el que presume de un atractivo peso equilibrado y un cuerpo sano; que goza de una escultural figura que es la envidia de muchas mujeres del espectáculo.

El lanzamiento de la famosa Chica del Clima fue en 2016, cuando consiguió un empleo en Las Noticias para Televisa Monterrey y sus pronósticos meteorológicos tenían su propio canal de YouTube desde el año 2015, que fue ahí donde su nombre se volvió viral pues fue la protagonista de un hecho en particular, cunado dio por finalizada la relación con su ex novio Douglas ‘Faze Censor’ Martin quien prefirió seguir jugando profesionalmente el videojuego 'Call of Duty'.

EL RECHAZO FUE SU IMPULSO

Nuestra Belleza Nuevo León fue su siguiente mira en el 2013, cuando participó en el casting en un certamen previo al concurso nacional Nuestra Belleza México y donde no quedó seleccionada, prueba de ello es una imagen que ella misma publicó en su cuenta de Instagram, donde aparece su antes y después.

Cabe destacar que este rechazo supone un gran bajón en la carrera de Yanet García, pero también fue su impulso a querer ser mejor, por lo que hoy en día se ha convertido en las chicas más bellas de México con un gran poder en las redes sociales en donde es influencer.