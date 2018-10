Yanet García desmiente las acusaciones de su ex FaZe Censor

Yanet Garcia desmiente las acusaciones de su ex FaZe Censor

Hace un par de meses uno de los temas de más controversia fue el fin de la relación de la famosa modelo y presentadora Yanet García con su pareja Douglas Martin, mejor conocido como “FaZe Censor” pues se dijo que el joven jugador terminó con “La chica del clima” a causa de los videojuegos, pues participaría en un torneo mundial del famoso juego “Call of duty” y terminó su relación con la presentadora para enfocarse completamente en campeonato del juego, que, para su mala suerte perdió.

Hace un par de días, FaZe Censor público un video en su cuenta de youtube, explicando las verdaderas razones de por qué termino con la chica del clima, pues a causa de su derrota en el juego, fue víctima de burlas por perder su relación y el campeonato, por lo que a través del video, reveló la verdadera razón de que terminaran.

Aparentemente Yanet García le exigía un porcentaje de las ganancias por sus videos y era demasiado posesiva, porque el youtuber asegura que esa fue la verdadera razón de su rompimiento.

Tras esta revelación, Yanet García respondió ante la confesión de su ex novio.

Pues la famosa presentadora explicó que desde muy joven como muchas mujeres, ha luchado por tener independencia económica y no depender de nadie en ningún sentido. Lucha por sus sueños diariamente y trabaja todos los días para tener estabilidad profesional y personal.

Pues desde muy joven se ha enfocado en trabajar, e incluso tiene una carrera en contabilidad, pues cuando inicio en la sección del clima en televisa monterrey, no esperaba tener el éxito que ha logrado y quería tener algo que la respaldara.

La bella presentadora dijo que: “Quienes me conocen saben que soy una persona entregada, trabajadora y perseverante”

Pues además de su trabajo como presentadora del clima, tiene su propio negocio llamado “Yanet García models” y comentó que ha tenido propuestas de muchas cosas, desde portadas de revistas, hasta papeles en producciones internacionales, por lo que le parece injusto que su ex revelara esa información falsa.

"Ahora desconozco de quien estuve enamorada. Creo en la justicia y la valentía y por eso estoy señalando falsedades a las que no me pienso prestar, mucho menos si es para conseguir un fin económico, pues sin duda mi ex pareja decidió́ cambiar el amor incondicional por el dinero, o como bien le llaman en las plataformas digitales, la monetización.”