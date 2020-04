Yanet García desde la cama hace tremendo zoom a sus encantos ¡SEXY!

Yanet García sigue siendo la sensación en las redes sociales, por lo que la ex "Chica del clima", siempre disfruta acaparar la atención de los usuarios con sus candentes publicaciones, pues ahora que se ha unido a Tik Tok, ha mostrado su lado más sexy y atrevido.

La modelo regiomontana de 29 años de edad, ha inspirado a muchas chicas que desean tener su atractivo cuerpo, pues ahora que se ha convertido en una entrenadora fitness, sus fans no pierden la oportunidad de ejercitarse con las rutinas de entrenamiento de la famosa.

Aunque también los caballeros no se quedan atrás para admirar más de cerca las curvas de la famosa ex "Chica del clima", pues en uno de los videos que subió a Tik Tok, la ardiente ex conductora de Televisa, desbordó sensualidad al mostrar lo que usa para dormir.

Desde que Yanet García se unió a la nueva cuenta social, ha sido una de las consentidas, pues sus videos han sido muy entretenidos para los internautas, quienes disfrutan apreciar la belleza de la modelo.

La ex "Chica del clima" calienta Tik Tok

En el video se puede observar a la entrenadora fitness acostada en la cama, mientras hace un tremendo zoom a sus encantos, por lo que sus fieles admiradores no dudaron en comentar aquel clip, donde dejó al descubierto la ropa interior que llevaba puesto.

A la modelo Yanet García le gusta consentir a sus fans con ardientes publicaciones, pues ahora que se encuentra en casa haciendo la cuarentena, aprovecha el tiempo posible para subir nuevos videos tanto en Instagram como a su cuenta oficial de Tik Tok.

Foto: Instagram.