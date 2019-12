Yanet García desafía al invierno calentando las redes con las pompas afuera

La popular Yanet García, quien cada vez adquiere más fama gracias a las redes sociales y por ser ‘La Chica del Clima’ de programa HOY de Televisa, subió la temperatura de las redes sociales al compartir un video de su cuerpo mojado, mientras portaba un diminuto bañador de dos piezas que dejaba al aire su mayor atractivo físico.

La experta presentadora del reporte meteorológico no previno a sus seguidores de que el calor aumentaría en su cuenta oficial de Instagram cuando decidió publicar tan atrevida imagen, que estamos seguros desató pasiones…y otras cosas.

En la grabación se observa a Yanet García posando a la orilla de una piscina (alberca), dando la espalda a la cámara con la típica pose ‘como si no me diera cuenta’ y un sombrero de paja que le va muy bien a su look playero.

MÁS SENSUAL QUE NUNCA

La poca ropa que porta ‘La Chica del Clima’ en el clip deja muy poco a la imaginación de quienes la miran, pues en ella se aprecian sus voluptuosas curvas mientras el agua recorre todo su cuerpo, además de que la toma está realizada desde un ángulo perfecto donde los tonificados glúteos de la conductora saltan a la vista.

Al pie de la grabación en la que se escucha la canción 'Con Altura' de la cantante española Rosalía, la guapa Yanet García escribió:

“El trabajo duro tiene su recompensa”.

Cabe destacar que a pocas horas de que este sensual video circulara por todo Internet, ya lleva recolectadas más de 2 millones de ‘me gusta’ y un sinfín de comentarios en donde muchos seguidores halagan su belleza y otros tantos le piden que ya deje de abusar de las sugerentes imágenes con poca ropa.

Mientras unos la aman y otros la critican, Yanet García continúa cosechando éxitos en donde quiera que se presente, por lo que estamos seguros que el próximo año que ya se encuentre residiendo en Estados Unidos, la carrera de la modelo fitness seguirá creciendo como espuma.

