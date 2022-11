Yanet García derrocha sensualidad con un conjunto rojo y atuendo de red

Desde que Yanet García saltó a la fama en el programa “Hoy” y se convirtió en una de las mujeres más bellas y sensuales de las redes sociales, y en esta ocasión la mexicana dejó en claro por qué ha logrado popularidad en Instagram, sus recientes fotografías dejaron en shock a más de uno.

La chica fitness de 32 años de edad subió la temperatura al modelar un atrevido conjunto rojo que combinó con un vestido de red que dejó al descubierto su bella figura, aunque lo que sorprendió es que presumió que es una gran aficionada, reveló que está lista para apoyar al Tri en su próximo partido.

La ex “Chica del clima” está ansiosa por el partido entre México contra Argentina, por lo que no pasó desapercibida la ocasión para subir una serie de fotos luciendo un look bastante coqueto agarrando el balón oficial del Mundial Qatar 2022.

Yanet García encendió Instagram con este atrevido conjunto

La modelo cautivó a sus seguidores con esta fotografía

En la atrevida foto la modelo les preguntó a sus seguidores si están listos para el partido del sábado 26 de noviembre y les preguntó quién creen que gane si México o Argentina. Por su parte, los internautas expresaron: “Que chulada”, “Bella”, “Sexy”. Fueron algunas reacciones.

Cabe mencionar que la chica fitness sabe cómo cautivar a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram, pues a la modelo le fascina lucir atrevidos atuendos de encaje para promocionar su cuenta de OnlyFans.

Te puede interesar: Yanet García y su increíble transformación tras años de entrenamiento

¿Qué fue de Yanet García?

La chica fitness ha logrado popularidad en OnlyFans

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la modelo Yanet García se ha convertido en una de las estrellas de OnlyFans, pues ha logrado popularidad desde que se unió a aquella plataforma, donde comparte fotos en lencería que han dejado impactados a los caballeros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram