Yanet García demuestra que su retaguardia es real con ardiente video

Yanet Garcia es una de las famosas que ha dado mucho de que hablar por sus atributos físicos, y su trasero es el más comentado, sobre todos por que muchos creen que es falso, es decir que se los hizo con una operación.

Sin embargo, la famosa ha hablado en numerosas ocasiones acerca de ello, pues asegura que su retaguardia es real, y es producto de su rutina diaria de ejercicios, de hecho, a través de Instagram suele compartir comparaciones de antes y después de las rutinas de ejercicio.

En ese sentido, este 3 de junio la famosa subió una imagen en donde demuestra que su trasero es producto del ejercicio, haciendo una sesión de pesas, mientras luce unos entallados leggins que dejan ver su perfecta silueta.

El video tiene miles de reproducciones, y cientos de likes, por parte de sus fanáticos, quienes a demás no dejaron de decirle lo guapa que se ve, pues la ex chica del clima del programa Hoy, pese a ya no estár en el matutino de Televisa, sigue siendo una de las más seguidas en instagram, con más de 13 millones.

Mira el video de Yanet García

La famosa no se conforma con ser una conductora y actriz muy talentosa, sino que ahora también le ha dado por parecerse a Yuya, realizando tips de maquillaje para que todos sus fans tengan la oportunidad de lucir como ella.

Además Yanet García ha sido fuertemente criticada, después de que la famosa realizará un giveaway, en donde regaló dinero, lo que a sus fans no les gustó mucho, ya preferían que la famosa lo donará directamente a quien lo necesitara durante la pandemia.

La ex conductora se tomó las criticas muy bien, y dijo que haría ambas cosas, y resaltó que en esta cuarentena también se ha dedicado a apoyar a quien lo necesita.