Yanet Garcia dejó a sus fans bien 'despiertos' con Cachonda rutina de ejercicio (VIDEO)

Yanet García, también conocida a nivel internacional como ‘La chica del clima’ se ha convertido en una sensación en casi todo el mundo, pues ha sido escogida como la presentadora meteorológica más sensual en todo el planeta.

Además de su increíble sensualidad, Yanet García también ha incursionado en el mundo de la actuación, pues participó en la obra ‘Tenorio Cómico’ y en la cinta ‘Bellezzonismo’ la cual estuvo promocionando en Europa hace unas semanas.

Ahora Yanet García vuelve a demostrar por que es la mujer más sensual de México y como mantiene su impresionante figura, pues dejó a sus fans bien parados… de la cama con el último video que circula en redes.

¿Qué hizo Yanet García?

Durante los últimos meses Yanet García ha sido objetivo de polémica al ser acusada de someterse a varias operaciones para conseguir el cuerpo que tiene actualmente, especialmente sus glúteos los cuales son su atractivo principal.

Ante tales acusaciones, ‘La chica del clima’ confirmó que su escultural cuerpo no ha sido tocado por el bisturí en ninguna ocasión y todo es producto de arduas rutinas de ejercicio y dieta balanceada, por lo que ahora lo confirmó con su sensual entrenamiento.

¿Si quieres ver más contenido de Yanet García ¡DALE CLIC AQUÍ!

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana”.

Esta fue la frase que Yanet García publicó junto al candente video en la plataforma Youtube, pues además de conquistar Instagram, ahora ha incursionado como youtuber, compartiendo tips de belleza y salud a sus fanáticos.

Te puede interesar: Yanet García SACUDE sus enormes POMPAS dando vueltas ¡Qué locura! (VIDEO)

No esta de más decir que el atrevido video se llenó de likes en cuestión de horas, pues el apretado atuendo compuesto por ropa deportiva y leggins no dejó nada la imaginación pues parecía incluso que no traía nada puesto.

Mira el candente video aquí:

Dale clic en la estrella de google news y síguenos