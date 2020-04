Yanet García confiesa que no le gusta el glamour, el maquillaje ni los tacones/Foto: Pinterest

La famosa ex Chica del Clima Yanet García es considerada una de las estrellas de televisión y redes sociales más atractivas. Aunque casi siempre la hemos visto con sus mejores looks y mucha producción, ella misma ha confesado que ni el maquillaje ni los tacones le gustan; el glamour no va con su personalidad. OMG!

Contrario a lo que muchos creerían, Yanet se considera una mujer más relajada y que disfruta de vestir de manera muy cómoda. La conductora mexicana explicó en una de sus historias de Instagram a sus más de 13 millones de seguidores que adora cuando le regalan tenis, ya que es una de sus prendas preferidas que le gusta usar en casi todo momento.

Asimismo, García expresó que utiliza tacones muy altos, exceso de maquillaje y vestidos muy ajustados cuando va a realizar algún programa de televisión o cuando participará en algún evento o sesión de fotos. Sin embargo, todo ese glamour y estilo no van con ella.

Yanet García declaró que ella prefiere la ropa cómoda y holgada; tener la cara lavada sin maquillaje y usar la mayor parte del tiempo tenis. Sin embargo, la también actriz comentó que no le molesta vestirse “con mucha producción” ya que sabe que es parte de su trabajo.

Yanet García al natural

Sus looks naturales no los hemos visto mucho en los programas de televisión como "Hoy" de Televisa, pero sí en las redes sociales. En su cuenta de Instagram la ex Chica del Clima de 29 años suele compartir fotos o videos presumiendo su escultural figura sin nada de maquillaje, ni con un cabello perfectamente peinado.

La conductora y actriz regiomontana enseña sus rutinas de ejercicio con apretados conjuntos deportivos, tenis y luciendo muy natural. Algo que a la mayoría de sus fans les encanta, pero también hay quienes disfrutan de ver a Yanet cuando está vestida muy elegante y glamurosa.