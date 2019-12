Yanet García con las POMPIS al aire, presume su baño en bikini (VIDEO)

Yanet García siendo una talentosa conductora de televisión en Televisa, se ha caracterizado por enamorar a sus más de 12 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, lo que ha dejado en claro en su sensualidad frente a la cámara al igual que sus bien proporcionados atributos, que la han psiciconmado como una de las famosas mexicanas más atractivas del momento.

Por otra parte, la Chica del Clima se sintió lista para un nuevo comienzo en su vida, el cual era estar lejos de la pantalla chica de Televisa y más estar en la mira de un futuro más brillante en los Estados Unidos, siendo tan solo uno de sus planes a realizar en el 2020, aunque tenemos que decirle adiós, Yanet García seguirá muy activa en sus redes sociales.

YANET GARCÍA EN BIKINI

La famosa Yanet García deleitó a sus seguidores de Instagram con una ardiente baño en la alberca, en donde su grande trasero fue el protagonista, no hay duda de que la Chica del Clima, decidió coquetear frente a la cámara, al igual que mostrar su mejor ángulo mientras disfruta de un tiempo de relajación.

La reciente publicación, ya tiene una gran cantidad de reacciones al igual que comentarios elevados de tono, en donde Yanet García recibió todo tipo de elogios y candentes piropos, que hacían mención de su bien proporcionada figura, en donde luce como una verdadera reina de Instagram.

EL TRASERO DE YANET GARCÍA

Uno de los atributos que más caracteriza a la famosa chica de Televisa, es su gran retaguardia, lo que Yanet García sabe aprovechar publicando todo tipo de imágenes donde presume sus ensualidad, pero recientemente la celebridad había cambiado de estrategia no mostrando tanta carne, lo que hace dudar a sus seguidores sobre su forma de presumir en redes sociales, al igual de no saber si fue porque no quería enseñar tanto estando muy enamorada de su novio Lewis Howes.

