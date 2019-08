Yanet García comparte impactante foto del PASADO de su físico

Yanet García a través de su cuenta personal de Instagram compartió una impactante fotografía mostrando el físico que tenía antes de ser una chica fitness, pues la presentadora del clima decidió acallar los rumores, debido a las críticas que ha recibido de sus enormes atributos, ya que los usuarios la han atacado diciéndole que son falsos.

La conductora del matutino “Hoy” a través de Instagram, decidió realizar la comparación de su físico al mostrar cómo luce ahora y como estaba antes de someterse a una estricta rutina de ejercicios; los resultados son sorprendentes.

“Recuerdo que cuando empecé a ir al gym me decían... para qué vas si ya estás bien flaca, te vas a desaparecer...Hoy le doy gracias a Dios por jamás escuchar a las personas negativas”.

Cabe mencionar que Yanet García había comentado que la única operación que se ha realizado es en las bubis, pero, que sus glúteos eran totalmente naturales y esto lo consiguió mediante una rutina de ejercicios en el gimnasio y un estilo de vida más saludable, pues cuida mucho lo que come, así lo ha revelado en los videos que comparte en Instagram.

“Todo logro empieza con la decisión de intentarlo... No te rindas. Si yo puedo, tú también puedes”. Escribió la conductora de Televisa.

Yanet García compara su físico del pasado con el actual

En la fotografía se puede apreciar a la conductora de Televisa cuando estaba modelando en un evento, ambas imágenes muestran sus piernas muy delgadas, pero ahora luce un cuerpo envidiable, siendo toda una celebridad en Instagram.

Tras el comentario que realizó Yanet García, sus fieles seguidores comenzaron a agradecerle por motivarlos a intentar un cambio en sus vidas, pues algunos mencionaron que por su físico prefieren evitar ir al gimnasio por temor a las burlas.

“Por eso yo no he ido al gym por qué pienso que se van a burlar de mí, pero con estas palabras tuyas me motivan a ir sin importar”.