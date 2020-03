Yanet García celebra el “Día del Teatro” presumiendo su retaguardia

Yanet García logró dejar sin aliento a varios de sus seguidores en Instagram tras realizar una publicación en honor al “Día del Teatro”, el cual celebró con un pequeño álbum donde podemos observar a la ex chica del clima luciendo un vestido totalmente entallado que hace relucir su gran retaguardia.

Con esta serie de fotografías en Instagram, Yanet García recordó una de sus participaciones en el Teatro, la cual señaló como una de las experiencias más bonitas dentro de su carrera artística. Un magnífico recuerdo en el cual no pudimos evitar apreciar su increíble figura.

Lo más impactante de este álbum fue que Yanet García hizo sentir a sus seguidores como unos terribles pecadores, puesto que la interpretación de la ex chica del clima parece ser el de una “mujer santa” dentro de una Iglesia.



Sin embargo Yanet García no pudo ocultar su gran sensualidad, puesto que su vestuario le quedaba totalmente entallado enmarcando cada una de sus mortales curvas. Y es que no podemos negar que la ex chica del clima posee uno de los cuerpos más espectaculares de la farándula.

El cual constantemente presume mediante su cuenta de Instagram, donde suele compartir algunos de sus mejores tips y rutinas de ejercicios para mantenerse en forma. Puesto que recordemos que después de su salida del programa Hoy, Yanet García se ha convertido en toda una influencer fitness.

Yanet García conquista Instagram

Recordemos que Yanet García además de ser una de las conductoras más reconocidas de la pantalla chica, ha logrado conquistar las redes sociales, donde en su cuenta de Instagram podemos ver que supera los 13 millones de seguidores.

Por lo que era de esperarse que esta última imagen de la ex chica del clima causaría un gran alboroto en redes sociales, puesto que en menos de un día ha logrado más de 380 mil likes y miles de comentarios por parte de sus seguidores y de algunos de sus compañeros de la farándula como Raúl Araiza.