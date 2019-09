Yanet García ama a alguien nuevo ¡No es su novio!

Yanet García es una de las mujeres más guapas de la televisión mexicana, y es que la joven chica del clima del programa hoy se ha ganado el cariño del público con su sensual trasero que causa sensación, pues no hay día que no nos deleite con un outfit, una foto, o un video para llamar la atención de sus fans, que no se pierden sus novedades día con día.

Y es que Yanet García tiene el corazón bien ocupado, y se trata de su novio Lewis Howes, un artista e influencer que ha vuelto loca a la Yanet García, pues la ha llevado a viajar por el mundo, y vivir experiencias increíbles, que la propia Yanet nunca imaginó.

Sin embargo, no solo Howes, sino que ahora otro ser ocupa un espacio en el corazón de Yanet García, se trata de su nueva “Perrhija” a quien le puso de nombre “Mamacita” y ya hasta le abrió su propia cuenta de Instagram.

“I love my new dog @iamthemamacita ��❤️ TE AMO MAMACITA! ��”, publicó Yanet García a través de su cuenta de Instagram.

La perrita se ha robado las miradas de los fans de Yanet García, quienes reconocieron que, en dicha foto, donde aparecen ambas, la más hermosa es la perrita,

“esta hermosa”, “Que preciosa”, “hoy si te ganaron Yanet”, “Que linda la mamacita, me encanta tu perrita”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Y es que el amor de los fans a Yanet García no es cosa de a gratis, pues muchas horas de esfuerzo en el gimnasio para conseguir un cuerpazo, además de tener sesiones interesantes en el programa matutino de Televisa aunado a su carisma han hecho que Yanet García cuente con más de 11 millones de seguidores en Instagram, catalogando como la conductora del Programa Hoy más seguida en dicha red social

