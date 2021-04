Yanet García abre Only Fans y vuelve locos a sus fans

Yanetn García compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video en el que aparece en los momentos más memorables de su carrera artística, todo esto para dar una introducción de quién es ella, y finalmente anunciar que estará subiendo contenido a su Only Fans.

La famosa reveló la noticia en redes, y los fans no dejaron de mostrarse más emocionados que nunca, pues si esta famosa suele subir imágenes subidas de tono a sus redes sociales, esperan que ahora sea un contenido más picante.

“Hola hola, soy Yanet García y te invito a que veas mi contenido exclusivo en Only Fans”, dice la también actriz en su video promocional.

Yanet García compartió sus primeras imágenes promocionales

¿Yanet García desesperada?

Después de que la ex presentadora del Programa Hoy compartiera el video promocional, instantes después compartió un teaser de una de sus sesiones para el contenido exclusivo, en el que se le ve posar con un bikini rojo muy sensual.

Al dar a conocer la noticia no faltaron los haters que le cuestionaron si está haciendo esto por estar desesperada al no tener oportunidades en televisión, sin embargo, esto no está confirmado, y por el contrario, la actriz del “tenorio Cómico” se muestra feliz de compartir sus sesiones en la plataforma.

Eso sí, también hubo comentarios de fans en su cuenta oficial de Instagram que reconocieron que se suscribirán a la página, pues han seguido a esta famosa desde muchos años atrás.

“Definitivamente voy a pagar”, “Estamos listos para ver todo”, “Awww que padre” estos fueron algunos de los comentarios de los fans, y también publicaron muchos emojis de fuego.

¿Crees que Yanet García esté desesperada o lo haga porque en verdad le gusta?, ¿Te describirías al Only Fans de la ex presentadora de Hoy?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

