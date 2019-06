Yanet García SE MOJA mientras acaricia sus voluptuosos encantos

La popular Yanet García, quien cada vez adquiere más fama gracias a las redes sociales y por ser ‘La Chica del Clima’ de programa HOY de Televisa, subió la temperatura de las redes sociales al compartir una foto de su cuerpo mojado y portando un diminuto bañador de dos piezas que dejaba al aire su mayor atractivo físico.

La experta presentadora del reporte meteorológico no previno a sus seguidores de que el calor aumentaría en su cuenta de Instagram cuando decidió publicar tan atrevida imagen, que estamos seguros desató pasiones…y otras cosas.

En la instantánea se observa a Yanet García posando al lado de una piscina (alberca), con la típica pose ‘como si no me diera cuenta’ y unos lentes de sol oscuros que le van muy bien a su look playero.

La poca ropa que porta la modelo en la fotografía deja muy poco a la imaginación de quienes la miran, pues en ella se aprecia como Yanet acaricia sus curvas mientras el agua recorre todo su cuerpo, mientras ella le está dando la espalda a la cámara, razón por la que sus voluptuosos glúteos aparecen en primer plano.

Cabe destacar que a poco más de cuatro horas que la imagen lleva circulando por internet, ya lleva recolectadas más de 500 mil ‘me gusta’ y un sinfín de comentarios en donde algunos halagan su belleza y otros muchos le piden que ya deje de abusar de las imágenes sugerente con poca ropa.

MIRA LA SENSUAL FOTO DE YANET GARCÍA

Mientras unos la aman y otros la critican, Yanet García continúa cosechando éxitos e internet, televisión y por supuesto en teatro, con su participación en la puesta en escena ’El Tenorio Cómico’, de donde también publica fotos constantemente.

La ‘Chica del Clima’ con tan solo 28 años de edad, ha revelado que está muy feliz de poder disfrutar este momento junto a grandes actores que han tenido una larga trayectoria en la actuación, quienes la han llenado de consejos para pulir su participación sobre el escenario.