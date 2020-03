Yanet García REGALA ardiente rutina de ejercicios al estilo Tigresa

Yanet García la ex "Chica del clima" no deja de enloquecer a sus más fieles fans a través de las redes sociales, es por eso que ahora que está en la cuarentena por la expansión de la pandemia del coronavirus ha dejado un video para que no se aburran.

Tal parece que Yanet García volvió a consentir a sus fieles admiradores de las redes sociales y que mejor que con un video exhibiendo sus encantos pero con un fin recreativo, pues la famosa preocupada por sus seguidores que están en cuarentena les ha dejado este material visual de una de sus ardientes rutinas.

Sus 13 millones de seguidores en Instagram han sido testigos del gran esfuerzo que Yanet García ha tenido a lo largo de los años para tener el cuerpo que tiene hasta el momento, por ello calentó las redes sociales al publicar una serie de vídeos haciendo su rutina para glúteos.

¿De qué se tratan los videos de Yanet García en Cuarentena?

Así como lo lees la actriz de cine, compartió su rutina que hace en casa al estar en cuarentena por la pandemia de coronavirus y esto dando algunos tips a sus seguidores de Instagram para que tengan una opción más de ponerse en forma.

En la novedosa publicación la bella Yanet García ha dejado una descripción que dice: “NO GYM? NO PROBLEM!!!! Les comparto algunos de mis ejercicios favoritos para los glúteos para que los puedan hacer en casa”, mientras que se luce con unos leggins estilo animal print donde deja expuestas sus exquisitos glúteos.

Hay que destacar que la ex conductora de Televisa, no hace muchos agradeció el apoyo que ha recibido de su fans tras haber abandonado el programa "Hoy", pues a pesar de no seguir siendo la "Chica del clima" del matutino, ha tenido constantes seguidores en Instagram.

Cabe recordar que Yanet García disfruta exhibir su espectacular figura en las redes sociales, pues debido a sus candentes fotos y videos se ha convertido en toda una celebridad en Instagram, por lo que a los caballeros les fascina ver a la chica fitness posar con prendas muy provocativas.