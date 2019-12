Yanet García NO fue a la posada de hoy ¿m4mona?

Aunque se sabe que Yanet García, La chica del clima, ya no formará parte del elenco del programa Hoy, aún no se ha despedido formalmente del matutino de Televisa, por lo cual, muchos de sus fans esperaban que acudiera a la tradicional posada que se realiza en la empresa para despedir el año.

Sin embargo, el programa hoy mostró un pequeño clip sobre su evento, y se pudo notar la ausencia de la chica del clima, misma que no pasó desapercibida por los fans del programa, quienes se cuestionaron donde estaba la sensual presentadora.

Algunos aseguran que la famosa terminó mal con Magda Rodríguez, la productora del programa Hoy, otros dicen que por la comida, ya que abundan las garnachas, la realidad, aunque se desconoce, es que la ausencia de Yanet García se notó.

LLAMAN CUL3RA A YANET GARCIA

Paul Stanley, durante la emisión de este 19 de diciembre del programa Hoy, el conductor no tuvo pelos en la lengua, y con todas las letras llamó “cul3ra” a Yanet García por abandonar el programa.

Y es que se ha anunciado que la conductora deja Hoy, es por ello que Paul Stanley le dedicó la canción a Yanet García y a Mauricio Mancera, quienes a partir del 31 de diciembre dejarán de formar parte de Hoy.

En ese sentido, en la sección “Canta la palabra” Paul Stanley les dedicó la canción “Como yo te ame”, no sin antes llamarlos “Cul3ros” por irse del programa.

No cabe duda que la ausencia de Yanet García ha sondado mucho, no solo durante la posada, sino su partida del programa, sin embargo, parece no afectar mucho, al menos en su cantidad de seguidores en redes sociales, pues sigue proclamándose como una de las famosas con más followers en instagram, ya que cuenta con más de 12 millones.

