Yanet Garcia: Fans le restriegan que la cambiaron por un videojuego

Todos sabemos la historia de Yanet García y su ex novio Douglas Martin, quien abandonó a la chica del clima para concentrarse en un campeonato de Call of Duty, el cual, por cierto, terminó perdiendo, hace aproximadamente un año. Y aunque el sol brilla de nuevo para Yanet García, quien ya tiene una nueva relación romántica, los usuarios de Instagram no le dejan de recordar que alguna vez fue cambiada por un videojuego.

Y es que, aunque el karma existe, y Douglas Martin se quedó sin chica y sin campeonato, los usuarios de internet no quieren superar aquel momento, aunque para Yanet García esa época ya haya pasado a la historia. De hecho, Yanet García ha dicho en repetidas ocasiones que no le desea el mal a su ex novio, y por el contrario desea que sea feliz.

Sin embargo, quienes parecen no superar aquel momento son los haters, quienes se empeñan en ponerle al menos un comentario negativo en cada publicación realizada por la conductora del programa “hoy”, tal es el caso de este martes 3 de septiembre, en donde le comentaron lo siguiente:

“y pensar que ese CUL@TE lo iban a cambiar por un videojuego ��”, le comentaron a la chica del clima.

Dicho comentario tuvo alrededor de 45 “me gusta”, pero causó un debate entre los haters y los fans de la flamante Yanet García, pues algunos defendían a la conductora, y otro tanto la criticaba.

Aunque Yanet García es una de las conductoras mexicanas más seguidas en Instagram, con más de 11 millones de seguidores, muchos de esos seguidores son en realidad sus haters, quienes se dedican a criticar a Yanet García en cuanto tienen una oportunidad de hacerlo. Eso sí, a la chica del clima le importa muy poco, pues sigue consiguiendo más de 300 mil likes por imagen publicada.

