Yanet Garcia ¿Enamorada de Kimberly Loaiza? esto es lo que sabemos

Kimberly Loaiza ha ganado una mayor popularidad en el mundo del espectáculo en los últimos años, después de su incursión al mundo del Youtube, en donde ya se convirtió en la mujer más seguida en dicha plataforma, al menos en nuestro país, dejando a Yuya como el segundo lugar.

En ese sentido, a esta mujer nadie se le resiste, y prueba de esto es que la propia Yanet García cayó rendida ante los encantos de la youtuber, sobre todo en su última publicación en donde tuvo casi 2 millones de likes.

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, el último post que ha realizado esta famosa en su cuenta oficial de Instagram es una imagen en la que aparece vestida como una catrina, pero llama la atención debido al sexy y escotado escote que tiene puesto.

En ese sentido, logró más de 6 mil comentarios, y una persona que no dejó de manifestarse también en esta publicación fue la modelo y conductora Yanet García, quien también se dio like a la publicación.

Pero esta no es la primera vez que se les relaciona, ya que la ex chica del clima del Programa Hoy siempre le comenta a sus imágenes, y siempre les da like, declarándose como una fiel seguidora de lo que hace, por lo que no nos queda duda de que está enamorada de lo que la esposa de JD Pantoja hace.

Yanet García es "lindura"

Kimberly Loaiza y sus colaboraciones

La mamá de Kima se encuentra en uno de los más grandes momentos de su vida profesional, pues la famosa dio a conocer hace apenas unos días de su colaboración con la marca Shein, en donde lanzó su línea de ropa, los cuales se han vendido como pan caliente.

Por si fuera poco, también nos anunció de su nuevo negocio “Space Movil” una línea de telefonía, que ofrece megas y llamadas a todos los clientes de este servicio, a un bajo costo.

De nuevo nos demuestra por qué se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida artística, personal y profesional, teniendo más de 23 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

¿Crees que Yanet García sea fan de Kimberly Loaiza?, ¿Crees que esta famosa sea una de las influencias más grandes en nuestro país?