Yanet García: A la hermana de la ex "Chica del clima" le DESTROZARON el cabello

Yanet García exhibe lo que le pasó al cabello de su hermana

Yanet García, la ex "Chica del clima", causó un gran revuelo luego de haber compartido un impactante video exhibiendo lo que le pasó a su hermana Jennifer García, de tan solo 17 años de edad, quien apareció llorando en una publicación que subió la chica fitness.

A través de sus historias de Instagram, la modelo regiomontana expresó su enojo por lo que le hicieron a un miembro de su familia, pues la joven al acudir al salón de belleza se llevó una desagradable sorpresa, pues la celebridad de Internet reveló que a su hermana le quemaron el cabello.

La joven estaba desconsolada al ver lo que el estilista le hizo a su cabello, pues como toda chica desea hacerse un cambio de look para esta época decembrina, ella decidió hacerse un cambio de imagen, pero lamentablemente Jennifer, la hermana menor de Yanet García, le destrozaron su pelo.

Tras haber compartido el video en sus historias de Instagram, la modelo comentó que no suele compartir ese tipo de videos, pues siempre ha procurado compartir mensajes positivos a sus seguidores, pero en esta ocasión hizo una excepción por lo que le pasó a su hermana.

La ex "Chica del clima" recomendó a sus admiradoras que deben de tener cuidado con quién se hacen arreglos en el cabello. Además comentó que su hermana no debió haber llorado, pero mencionó que Jennifer de 17 años, no tiene la madurez para entender que no pasa nada.

Después de haber compartido el video de su hermana, Yanet García decidió eliminar el video de su cuenta social, pues hasta el momento no ha comentado lo que pasó con el cabello de Jennifer García, por lo que en La Verdad Noticias, te estaremos informando más detalles al respecto.

