Yandel pone en su lugar a Aleks Syntek por criticar su género musical

Aleks Syntek es un famoso compositor mexicano que no hace mucho opinó que debería regularse el género urbano en cualquier establecimiento, ya que considera fuera de control.

Resulta que durante la semana del 20 de agosto, el conocido compositor mexicano, Aleks Syntek, de nueva cuenta se vio en el ojo mediático cuando afirmó que le gustaría que el género urbano fuera regulado en lugares públicos con horario familiar, causando una ola de críticas en su contra.

Tal parece que este hecho no pasó desapercibido para uno de los integrantes de Wisin y Yandel, una de las agrupaciones pioneras del reggaetón y quienes actualmente se encuentran en México con motivo de su gira de despedida, La Última Misión World Tour y uno de ellos comentó al respecto.

Yandel le responde a Aleks Syntek

Las declaraciones del compositor de Duele el amor y De noche en la ciudad no le hicieron gracia a Yandel Veguilla Malavé, más conocido como Yandel quien expresó su opinión al ser cuestionado sobre la propuesta de regular el reguetón en establecimientos de corte familiar.

Es por eso que el conocido cantante puertorriqueño en su llegada a la Ciudad de México, compartió en un encuentro con los medios retomado por Ventaneando dijo:

“Que nos multen, lo pagamos. De verdad que el reguetón es música, es arte. Es como lo quieres llevar tú. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, la verdad, no somos personas que cantamos groserías”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Aleks Syntek odia el reguetón? el origen de la pelea

El reguetón siempre es estigmatizado

Por si fuera poco, el cantante también señaló que esto no es nuevo, pues este género siempre ha sido estigmatizado por personas más conservadoras: “Eso ha pasado desde que yo empecé a cantar reggaetón y todavía seguimos aquí”, remató para las cámaras del programa de TV Azteca.

Fue durante el Podcast Auténtico de Pedro Nieto donde el conocido compositor mexicano mencionó que le incomodaba ir a sitios de esparcimiento por lo que encomendó a diversos establecimientos a lo largo y ancho de México a regular el género urbano en lugares públicos con horario familiar.

Syntek detalló que: “Si los reggaetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque la ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música”.

“Tú tienes el derecho a multar al lugar por poner música que no es adecuada para ese lugar, no estás en un antro a las diez de la noche. Lo mismo pasa en centros comerciales, parques de diversiones, en el aeropuerto porque es invasivo. Eso se llama regulación”, indicó en el podcast del expresentador del Programa Hoy.

Asimismo, aprovechó el espacio para ahondar en que épocas pasadas sus declaraciones respecto al reggaetón no fueron encaminadas a que lo prohibieran.

“A mí me chocó que la prensa manejara como: ‘Aleks Syntek quiere prohibir’ entonces la gente se me vino encima (...) yo no dije eso, yo dije regular y con mis hijos yo manejo la sugerencia: ‘Todo lo que te digo es sugerido, si te quieres romper el hocico, vas, pero yo te sugiero que no porque te lo vas a romper’ y yo siempre les advierto’. Yo dije regular la música”, comentó el artista.

Por último, hay que recordar que en diferentes ocasiones Aleks Syntek se ha mostrado en contra del reggaetón, pues ha argumentado que es un género que para él no es música y que “viene de los simios”. También ha criticado a cantantes como Bad Bunny y J Balvin.

