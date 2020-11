"Yalitza no es conductora", Daniel Bisogno arremete contra la actriz

Hace algunos días se dio a conocer que Yalitza Aparicio formará parte del equipo de conductores en la ceremonia de los premiso Grammys Latinos 2020, que se llevarán a cabo esta noche; y aunque ella y muchos de sus seguidores lo vieron como un logro más en su carrera, hubo alguien que no le pareció esta noticia.

Nos referimos al presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien, durante el programa de este pasado miércoles, criticó que la protagonista de ‘Roma’ lleve a cabo un trabajo para el que no está hecha.

Bisogno fue tajante, y al inicio del programa aseguro que: “Yalitza Aparicio no es conductora"; mostrando su evidente molestia. Pero eso no fue todo, pues más adelante se le fue con todo a la actriz oaxaqueña.

Y es que al presentarse una cápsula donde Aparicio hablaba sobre preparación para este importante evento, Daniel hablo duro contra ella y los artistas que la acompañarían:

Sin embargo, él no fue él único en expresar la equivocación de la producción de los Grammy al escoger a figuras que nunca han llevado la conducción d aun evento, pues Pati Chapoy apoyó su opinión:

La cosa no paró ahí, pues Daniel volvió a tomar los micrófonos para recalcar que si el talento de Yalitza es ser actriz, mejor se dedique a actuar y deje el trabajo de conducción a quienes ya tienen experiencia para ello: “Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe".

"No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor”, remató.