Yalitza Aparicio y lo que nadie notó en su foto en traje de baño

No podemos negar que desde su aparición como protagonista de la película ‘ROMA’ del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, la antigua maestra de Oaxaca, Yalitza Aparicio, se ha convertido en una de las actrices más influyentes y activas, representando a nuestro país a nivel internacional.

Grabación de videos musicales y anuncios de televisión, sesiones fotográficas, desfiles de moda y conferencias magistrales, son parte de la apretada agenda de Yalitza Aparicio, razón por la que después de un ajetreado año de trabajo decidió darse unas merecidas vacaciones en la Riviera Maya.

POLÉMICA FOTOGRAFÍA EN BIKINI

Ahora que es una importante figura pública, los días de descanso de Yalitza Aparicio no merecen menos que las mejores amenidades, por lo que la famosa se encuentra hospedada en el Hotel Xcaret, considerado como el resort más caro y lujoso del caribe mexicano.

La actriz de cine no ha dudado en postear los mejores momentos de sus vacaciones a través de las historias de Instagram de su cuenta oficial; no obstante, hubo una fotografía en particular que dejó a todos con la boca abierta por las condiciones en las que se muestra la guapa oaxaqueña.

Resulta que Yalitza Aparicio decidió compartir con sus fanáticos una imagen en donde se le ve nadando en una imponente piscina flotante mientras portaba tan solo un pequeño traje de baño, acción que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación.

Yalitza Aparicio nadando en bikini

NADIE SE DIO CUENTA…

Sin duda alguna esta instantánea no puede considerarse como poca cosa, pues es la primera vez que Yalitza Aparicio deja ver su cuerpo en tales condiciones, y todo esto tiene una razón de ser ya que la imagen tiene una poderosa historia detrás que nadie recordó.

Poco después de que se filmara ‘ROMA’, la actriz confesó durante una entrevista que ella no sabía nadar, razón por lo que le había sido muy difícil grabar las escenas del filme donde tenía que estar dentro del mar.

En aquel momento Yalitza Aparicio expresó:

“Yo no sé nadar. No me gusta el mar. Ver esa inmensidad del oleaje era algo que provocó más temor en mí".

UNA MUJER FUERTE Y SEGURA

Es evidente que desde entonces Yalitza Aparicio ha tenido una transformación abismal, pues además de que evidentemente ya aprendió a nadar, ha combatido sus propios miedos, buscado crecer y superarse en todos los aspectos de su vida.

Es así como la actriz mexicana nos confirma una vez más que es muy segura de sí misma, como cuando se fue por unos días del país para aprender a hablar inglés.

Yalitza Aparicio mujer fuerte y tenaz

