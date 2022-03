Yalitza Aparicio y SuperHolly juntas revelan secretos a sus fans

Yalitza Aparicio como nunca se reunió con la famosa influencer Superholly y revelaron algunos detalles de su vida personal, sus momentos más vergonzosos en pantalla y hasta criticaron a Galilea Montijo.

Tal parece que después de que recientemente SuperHolly y Yalitza Aparicio causaron polémica, ahora se han reunido para una buena dinámica que está fascinado ha muchos de sus fans en las redes sociales.

Se sabe que todo comenzó en enero de este año, pues la creadora de contenido, incluyó a la oaxaqueña Yalitza Aparicio en una sección de su canal, de nombre “Reaccionando al inglés de…”, lo que dividió opiniones y no precisamente por la respuesta de Yalitza Aparicio, pues la mexicana incluso hizo una video reacción del contenido de SuperHolly.

La polémica entre Yalitza Aparicio y SuperHolly

Yalitza Aparicio y SuperHolly juntas

Hay que recordar que fue un comentario desacertado por parte de Galilea Montijo, lo que propició que la polémica creciera: “Cuando tengas la lana de Sofía Vergara, Yalitza Aparicio y de todas las que críticas, entonces platicamos, nena”, dijo la comunicadora.

Sin más esto fue lo que desató que los usuarios arremetieran en contra de Montijo, pues las críticas de SuperHolly suelen ser constructivas.

Ahora la polémica ha sido totalmente desmentida, ya que esta semana, Yalitza Aparicio y SuperHolly compartieron en redes sociales su encuentro y este jueves lanzaron el video juntas, tras la polémica con Galilea Montijo.

El encuentro entre la actriz y la influencer

En el video se puede apreciar que las famosas, compartieron cuáles han sido los momentos más vergonzosos de cada una en pantalla: “Lo bueno de mis videos es que nadie me ve, bueno, más que mi esposo; él me quiere ayudar y le digo ‘no, no, mejor no’”, comentó Superholly

Por otro lado, la talentosa Yalitza Aparicio confesó que ella “huía de las cámaras y lloraba frente a una cámara cuando su mamá le tomaba una fotos en la infancia:

Por medio del video contestaron algunas preguntas que sus fans les hicieron a través de Instagram y en una de ellas, señalaron que no les gustó la forma en la que los programas de entretenimiento se van a extremos de exageración, mentiras.

“Toda una historia que nunca sucedió y además valerse de la flojera de la gente”, agregó SuperHolly con referencia a lo ocurrido con la conductora.

“Yo por eso a veces les digo a los medios ‘bueno es que sabes más de mi vida”, opinó Yalitza Aparicio al respecto, mientras que SuperHolly comentó en respuesta a la oaxaqueña de 28 años: “Yo sí digo que se pasan los medios amarillistas”.

No queda duda de que la exitosa Yalitza Aparicio y SuperHolly formaron un gran vínculo y compartieron una serie de anécdotas y opiniones desde sus respectivas perspectivas.

