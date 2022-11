Yalitza Aparicio y Karol G cantan juntas tema de Marco Antonio Solís

Karol G y Yaitza Aparicio son grandes fanáticas de Marco Antonio Solís.

La noche del jueves se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Latin Grammy, donde estuvieron presentes importantes figuras del mundo del espectáculo, entre ellas Yalitza Aparicio quién sorprendió cantando junto a Karol G, mientras Marco Antonio Solis se encontraba en el escenario interpretando una de sus canciones más conocidas.

La actriz mexicana acudió con un elegante y sensual atuendo con el que se robó los reflectores del mundo de la farándula y junto a Karol G se hizo tendencia en redes sociales.

Karol G y Yalitza Aparicio cantando juntas en los Latin Grammy

Yalizta Aparicio y Karol G conquitan los Latin Grammy 2022.

Luego de entregar el premio al mejor álbum de Música Ranchera-Mariachi a Christian Nodal, la actriz Yalitza Aparicio, vivió un gran momento a lado de Karol G, con quién pudo disfrutar el tema “Tu Cárcel” interpretado con Marco Antonio Solis.

El propio cantante compartió en su cuenta de Instagram, un clip donde se observa a Karol G y Yalitza Aparicio corear con toda su emoción, “Tu cárcel”, mientras se encontraba en el escenario.

"Pero recuerda... que gusto verlas cantar con tanto cariño #TuCárcel mis queridas @karolg y @yalitzaapariciomtz en esta mágica noche de @latingrammys", escribió el cantante, quién recibió un reconocimiento como Persona del Año 2022.

Por su parte, Yaalitza Aparicio no pudo ocultar su emoción por cantar junto a Karol G y así lo demostró al publicar un video, donde la llamó “una gran mujer”:

“Esta canción tendrá un gran lugar en mi corazón, no solo porque ya me encantaba, si no porque hoy canté a lado de una gran mujer” escribió, junto a un video donde se escucha el emblemático tema.

Yalitza Aparicio reacciona tras cantar con Karol G "Tu Cárcel" de Los Bukis en los Latin Grammy pic.twitter.com/weIVJWLe5I — Lo + viral (@VideosVirales69) November 18, 2022

¿Qué pasó con Yalitza Aparicio?

Yalitza Aparicio sorprende con espectacular look en los Latin Grammy 2022.

La actriz Yalitza Aparicio ha sorprendido con su constante presencia en importantes eventos, donde siempre destaca con impresionantes outfits.

Para los Latin Grammy, la actriz utilizó un conjunto plateado repleto de brillos, el cuál estaba conformado por un mini top y una larga falda con una pronunciada abertura en la pierna.

Yalitza Aparicio se encuentra viviendo un gran momento profesional, no solo por su presencia en importantes eventos, sino que ha retomado su carrera como actriz con diversas producciones, entre las que se encuentra “Presencias” y “Mujeres asesinas”.

