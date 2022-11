Yalitza Aparicio viaja en cablebús de Iztapalapa y descubre mural con su rostro

Yalitza ha recorrido varios lugares en el mundo en diversos transportes; sin embargo, había uno deseaba conocer, pero que por cuestiones laborales, no lo había hecho.

Se trata nada más y nada menos que del cablebús. La joven actriz recorrió Iztapalapa en este transporte que tiene poco tiempo de ser inplemetado en la alcaldía, experiencia que describió como 'maravillosa'.

“El recorrido que vamos a hacer es sobre Iztapalapa, hay una serie de murales ahí así que queremos conocerlos", dijo en un video que compartió en su canal de YouTube.

Y no sólo eso. La protagonista de 'Roma' tuvo la oportunidad de admirar hermosos murales en la zona, en donde descubrió que había uno en su honor.

Yalitza descubrió el mural con su rostro

Entre los rostros que estaban plasmados en las paredes destacan el de Katya Echazarreta, quien fue la primera mexicana en viajar al espacio; el de Irma Galindo Barrios, activista ambiental; el de Alexa Moreno, gimnasta; y el de Mercedes Hernández, actriz.

"Me llevé la sorpresa que también tenían un mural con mi rostro. En alguna ocasión me habían compartido eso en mis redes sociales, pero no me habían colocado en qué lugar de la Ciudad de México estaba (...) Ya lo encontramos y fue bonito ver esto, y saber que también formo parte de estas mujeres que hemos hecho lo posible por engrandecer a nuestro país”, externó Yalitza.

